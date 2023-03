Vorfahrt missachtet: Fünf Verletzte bei Autounfall

Bei einem Autounfall in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Autofahrer habe am Samstagabend einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen und so den schweren Unfall verursacht, teilte die Polizei in der Nacht zu Sonntag mit. Die beiden 21-jährigen Fahrer sowie drei Mitfahrer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

An den Autos entstand Totalschaden.