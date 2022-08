Wärmegewitter ziehen über Rheinland-Pfalz und das Saarland

Teilen

Rauch steigt aus einem Wald beim Hambacher Schloss auf, wo ein größeres Stück Wald gebrannt hat. © Fynn Trenkner/dpa

Auch am Freitag kann es in Rheinland-Pfalz und im Saarland gewittern. Starkregen sei nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit. Gegen Nachmittag beruhige sich die Wetterlage wieder. Die Temperaturen sinken bei mäßigem Wind auf 25 bis 32 Grad, in Hochlagen der Eifel auf 22 Grad. Es wird also etwas weniger warm als zuletzt.

Offenbach - Bei Gewittern sind laut DWD auch Sturmböen möglich. In der Nacht auf Samstag bleibt es trocken, der Samstag selbst wird nach DWD-Angaben heiter bis wolkig. Das Thermometer zeigt bei schwachem bis mäßigem Wind 23 bis 27 Grad sowie in Hochlagen 20 Grad.

Die feuchtere nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland strömende Luft könnte die Trockenheit zumindest an einigen Stellen etwas lindern. Zuletzt hatte es eine ganze Reihe an Waldbränden gegeben. Im saarländischen Homburg brannte etwa eine Fläche in der Nähe eines Golfplatzes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Etwa ein Hektar Wald sei zerstört worden. Im Wald um das berühmte Hambacher Schloss in Neustadt/Weinstraße brannte am Mittwoch eine Fläche von etwa acht Hektar. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Schloss übergreifen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. dpa