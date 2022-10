Wanderer stürzt Böschung hinab: Rettung am nächsten Morgen

Teilen

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ein Wanderer ist in Manderscheid (Landkreis Bernkastel-Wittlich) eine Böschung hinabgestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach dem Sturz am frühen Samstagabend harrte der 60-Jährige die Nacht lang aus, ehe er am Sonntagmorgen gerettet wurde, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte er sich nicht selbst aus seiner Lage befreien können.

Wittlich - Der Mann gab an, beim Spazieren auf einem Wanderpfad abgestürzt zu sein.

Laut Feuerwehr Wittlich-Land rief der Mann um Hilfe, wurde aber nicht gehört. Am Sonntagmorgen habe ein Ehepaar den 60-Jährigen schließlich bemerkt, ihn betreut und den Notruf gewählt. Bei der Bergung war der Mann ansprechbar und laut Feuerwehrsprecher „guter Dinge“. Er wurde daraufhin per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An der Rettung waren 21 Feuerwehrleute beteiligt. Der 60-Jährige habe Schürfwunden erlitten, genauere Angaben zu seinen Verletzungen machten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht. dpa