Warmes Wochenendwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf einen warmen Beginn des Wochenendes mit Temperaturen von bis zu 19 Grad freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, führt eine südwestliche Strömung sehr milde Meeresluft in die beiden Bundesländer. Dadurch werden am Freitag Temperaturen zwischen 16 und 19 und am Samstag zwischen 15 und 19 Grad erreicht.

Mainz/Saarbrücken - Am Sonntag kühlt das Wetter etwas ab. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad.

Während am Freitag tagsüber lediglich im Bereich der Eifel Schauer möglich sind und es anderorts niederschlagsfrei bleibt, kann es in der Nacht zu Samstag dann zeitweise zu schauerartigem Regen kommen. Am Samstagabend sind nach einem wechselnd bis stark bewölktem Tag auch einzelne Gewitter möglich. Auch am Sonntag soll es laut DWD zu Regen und kurzen Gewittern kommen. dpa