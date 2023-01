Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Teilen

Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter mit zeitweise starken Böen. Der Sonntag wird bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind, wobei es ab Mittag in Gipfellagen auch zu einzelnen starken Böen um die 55 Kilometer pro Stunde kommt.

Offenbach - In der Nacht auf Montag halten Wolken und Regen an bei Tiefstwerten bis zu drei Grad und vereinzelt starken Böen in Hochlagen.

Auch am Montag bleibt das Wetter bewölkt und es kommt neben längeren niederschlagsfreien Abschnitten zu Regen- und Graupelschauern, die sich in Hochlagen mit Schnee vermischen. Die Temperaturen steigen auf bis zu neun Grad an. Dazu weht ein frischer Wind mit teils starken bis stürmischen Böen, die am Nachmittag abnehmen. In der Nacht auf Dienstag gibt es kurze Auflockerungen und einzelne Schauer, in den Hochlagen schneit es. Dies lässt im Laufe der Nacht nach. Die Temperaturen sinken auf bis zu ein Grad und im Bergland bis zu minus ein Grad mit örtlicher Glättegefahr.

Am Dienstag ist es laut DWD weiterhin bewölkt und trocken, bevor ab Mittag Regen aufkommt. Die Temperaturen steigen auf bis zu neun Grad. Erneut sind gebietsweise stürmische Böen und Sturmböen möglich. dpa