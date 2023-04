Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Menschen mit Plastik-Regenschutz gehen durch den Regen. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll in den kommenden Tagen wechselhaft werden. Am Dienstag wird sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) windiges Schauerwetter einstellen. Kurze Gewitter und Graupel sind möglich. Ab der zweiten Tageshälfte gibt es längere sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 16 Grad, in Hochlagen etwa 9 Grad.

Offenbach - Die Meteorologen erwarten mäßigen bis frischen Wind mit starken Böen. In exponierten Lagen sind teils stürmische Böen möglich.

Am Mittwoch geht es zunächst regnerisch und bedeckt weiter, bevor es am Nachmittag etwas auflockert. Der DWD rechnet mit Schauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Erneut wird es windig, besonders in Schauer- beziehungsweise Gewitternähe und im Bergland sind starke bis stürmische Böen möglich.

Am Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt. Die Meteorologen sagen anfangs etwas Regen vorher. Die Sonne zeigt sich nur kurz. Am Nachmittag gibt es einzelne Schauer. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 13 Grad. dpa