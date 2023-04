Wegen Europa League: Derby Leverkusen gegen Köln vorverlegt

Leverkusens Trainer Xabi Alonso vor dem Spiel. © Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Das Bundesliga-Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln findet früher statt als ursprünglich geplant. Grund ist Bayers Erfolg in der Europa League.

Leverkusen - Wegen der Halbfinal-Teilnahme von Bayer Leverkusen in der Europa League ist das Derby der Fußball-Bundesliga zwischen der Werkself und dem 1. FC Köln um zwei Tage vorverlegt worden. Statt am Sonntag, dem 7. Mai, findet es nun schon am 5. Mai um 20.30 Uhr statt. Das teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Bayer hat durch die Verlegung des Spiels auf den kommenden Freitag sechs statt nur vier Tage Zeit, sich auf das Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom am 11. Mai vorzubereiten.

„In anderen Ländern geschieht das oft. Nun sind wir die letzte deutsche Mannschaft in Europa. Deshalb könnte es uns helfen“, sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Das für diesen Zeitpunkt vorgesehene Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 wurde nicht verschoben, die beiden Partien finden parallel statt.

Der Streamingdienst DAZN ist sowohl am Freitag als auch am Sonntag Rechte-Inhaber für die Live-Spiele. „Bayer Leverkusen und die DFL sind auf uns mit der Bitte zugekommen, das Spiel zu verlegen. Im Sinne unserer guten Partnerschaft sind wir diesem Wunsch nachgekommen“, sagte ein Sprecher des Internet-Senders. „Wir werden daher am Freitagabend um 20.30 Uhr einmalig zwei Partien live übertragen, sowohl als Einzelspiel als auch als Konferenzprogramm.“

Obwohl Derbys wegen der Abreise für gewöhnlich nicht abends stattfinden, stimmte auch die zuständige Polizei in Köln zu. „Wir hatten die Partie schon vorher als Hochrisikospiel eingestuft und uns seit Wochen darauf vorbereitet“, sagte ein Sprecher: „Von daher haben wir entschieden, dass wir durch die Verlegung keine Erhöhung des Sicherheitsrisikos sehen und einer Verlegung in diesem speziellen Fall nichts entgegensteht.“

Die DFL sprach von einem „Sonderfall“ und schrieb, die Verlegung sei auf „eindringlichen Wunsch von Bayer 04 Leverkusen und unter anderem erst nach Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden“ gefällt worden. Laut Spielordnung konnte Bayer aber keinen Antrag stellen, da dieser fünf Wochen vor dem Spiel gestellt werden muss. Die DFL kann aber „aus übergeordneten oder zwingenden organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen eine kurzfristige Terminänderung vornehmen“.

Die Kölner mussten laut Spielordnung nicht zustimmen. Änderungen ablehnen können die Clubs nur, wenn sie sie nicht mindestens vier Tage vor dem Spiel erhalten.

Durch den neuen Termin kommt es auch in der Frauenfußball-Bundesliga zu einer Änderung. Die ursprünglich am 5. Mai geplante Begegnung zwischen Leverkusen und Eintracht Frankfurt wurde auf den 6. Mai verschoben. Notwendig wurde dies, weil aus Sicherheitsgründen nicht beide Spiele am selben Tag stattfinden dürfen, wie der DFB am Freitag mitteilte. dpa