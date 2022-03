Weinhändler Pieroth übertrifft eigene Umsatzerwartung

Teilen

Gäste stoßen in einem Restaurant mit ihren Weingläsern an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das international tätige Weinhandelsunternehmen Pieroth Wein AG hat auch im zweiten Corona-Jahr sein Umsatzziel erreicht. Nach dem Verkauf der Tochtergesellschaft in Japan fiel der 2021 erwirtschaftete Umsatz mit 105 Millionen Euro zwar um rund 80 Millionen niedriger als im Vorjahr aus. In Europa sei aber eine Steigerung um vier Prozent erreicht worden, teilte Geschäftsführer Sebastian Potyka am Montag in Rümmelsheim (Kreis Bad Kreuznach) mit.

Rümmelsheim - Damit seien die eigenen Erwartungen übertroffen worden.

Die Landesgesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Italien, Österreich und der Schweiz hätten im vergangenen Jahr ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Auch seien wieder erste größere Weinkulturreisen sowie Präsentationen auf Messen möglich gewesen. Eine große Nachfrage habe es bei Online-Weinproben gegeben. Insgesamt setzte Pieroth im vergangenen Jahr 8,4 Millionen Flaschen Wein ab.

Neben der eigenen Kellerei gehört zu dem Unternehmen auch das Familienweingut an der Burg Layen im Anbaugebiet Nahe. dpa