Weitere Corona-Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz fallen

Nach rund drei Jahren und 34 Corona-Bekämpfungsverordnungen laufen in Rheinland-Pfalz - wie im Bund - weitere Schutzmaßnahmen Ende Februar aus. „Allein die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in medizinischen Einrichtungen bleibt weiterhin bis zum 7. April bestehen“, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Dienstag mit. Sie gilt für Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Mainz - Für Beschäftigte und Bewohner entfallen Masken- und Testpflicht.

„Die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Dank hervorragender Impfstoffe, einer hohen Disziplin und dem Durchhaltevermögen der Menschen im Land ist es uns gelungen, dem Virus die Stirn zu bieten“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). „Die Gefahr, dass sowohl das Gesundheitssystem als auch die gesamte Gesellschaft zusammenbrechen, ist gebannt.“ Selbst das Auslaufen der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und mehr Kontakte in der laufenden Fastnachtssaison hätten nicht dazu geführt, dass das System kollabiere.

Die vergangenen drei Pandemiejahre seien eine schwere Zeit für das Land gewesen, sagte Hoch. Zahlreiche Menschen seien an oder mit dem Coronavirus gestorben. „Wir verdanken den Frauen und Männern in der Forschung und Entwicklung der Impfstoffe, dass wir jetzt den Blick nach vorne richten können und kritisch unsere Lehren aus der Pandemie ziehen können, damit wir auf kommende Krisen besser vorbereitet sind.“ dpa