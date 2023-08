Weitere Wolfsnachweise im Osten Luxemburgs

Ein europäischer Grauwolf. © Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Im Osten Luxemburgs hat es weitere Wolfsnachweise gegeben. Experten hätten bestätigt, dass auf einem Video aus dem Bereich Echternach und auf einem Fotofallenbild aus dem Raum Beaufort (Kanton Echternach) jeweils eindeutig ein Wolf zu erkennen sei, teilte die Naturverwaltung am Dienstag in Luxemburg mit. Ob es sich um ein und dasselbe Tier handele, könne weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, da in beiden Fällen kein genetisches Material vorliege.

Luxemburg - Mit diesen zwei neuen Nachweisen erhöht sich die Zahl der eindeutigen Nachweise von Wölfen in Luxemburg im Jahr 2023 auf vier. Im Februar war im Nordosten Luxemburgs ein Wolf anhand eines Haarbüschels an einem Stacheldrahtzaun belegt worden. Im Juli folgte ein Beleg ebenfalls im Nordosten anhand von Proben an Bisswunden eines Schafes.

Der Kanton Echternach grenzt im Norden und Osten an Rheinland-Pfalz. Den ersten gesicherten Nachweis eines Wolfs in Luxemburg seit mehr als 100 Jahren hatte es 2017 im Raum Holzem-Garnich gegeben. dpa