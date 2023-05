Weltkriegsbombe in Kaiserslautern entschärft

Teilen

Eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe ist in Kaiserslautern am Donnerstag erfolgreich entschärft worden. Insgesamt dauerte die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst 16 Minuten, wie die Stadt Kaiserslautern über die Plattform Twitter mitteilte. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Baggerarbeiten auf einem Gelände eines Batteriezellwerks gefunden worden.

Kaiserslautern - Für die Entschärfung mussten in einem Umkreis von 300 Metern Bereiche des Werks selbst, Teile einer Straße, Feldwege und eine Bahnstrecke evakuiert und gesperrt werden. dpa