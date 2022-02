Wenig Bewegung bei Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Das Ausmaß der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz geht nur langsam zurück. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1058,1. Sie liegt leicht unter dem Vortageswert von 1064,2 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Mainz - Die Gesundheitsämter erfassten am Dienstag 9584 bestätigte Fälle binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen stieg demnach auf 154.444. Es wurden 22 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten registriert, so dass sich die Gesamtzahl auf 4962 erhöhte. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 6,43 auf 6,26. Dieser Wert gibt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag in Neustadt an der Weinstraße mit 2652,6. Die pfälzische Stadt gehört damit nach Daten des Robert Koch-Instituts zu den sechs Kommunen mit den bundesweit höchsten Inzidenzen. Danach folgten am Dienstag in Rheinland-Pfalz der Kreis Bad Dürkheim (1842,0), die Stadt Worms (1403,1) und der Kreis Germersheim (1289,9). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 639,0 im Kreis Kusel. dpa