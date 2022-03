Weniger Arbeitslose in Rheinland-Pfalz: Viele offene Stellen

Die Erwerbslosigkeit sinkt, die Nachfrage nach Mitarbeitern steigt. Noch unklar sind die Folgen des Ukraine-Krieges für den Arbeitsmarkt.

Saarbrücken - Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist gesunken. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vom Mittwoch waren im Februar 103.200 Frauen und Männer erwerbslos. Das waren 1500 oder 1,4 Prozent weniger als vier Wochen zuvor. Im Vergleich zum Februar 2021 wurden 22.700 oder 18,0 Prozent Arbeitslose weniger gezählt.

Auch mit Blick auf den Februar 2020, also den Monat vor dem eigentlichen Ausbruch der Corona-Pandemie, war die Erwerbslosigkeit in Rheinland-Pfalz mit 2,4 Prozent (minus 2500) jetzt niedriger. Die Arbeitslosenquote lag im Februar 2022 bei 4,6 Prozent. Vor einem Monat betrug sie ebenfalls 4,6 Prozent und vor einem Jahr 5,6 Prozent. Stichtag der Erhebung war der 14. Februar.

„Der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz hat sich in den letzten Monaten positiv entwickelt“, erklärte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland in Saarbrücken, Heidrun Schulz. „Die Personalnachfrage der Unternehmen war deutlich gestiegen, zuletzt um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Für die weitere Entwicklung werden die Folgen des Angriffes auf die Ukraine und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt entscheidend sein.“

Im Februar meldeten rheinland-pfälzische Unternehmen 9700 neue Arbeitsstellen, 2800 mehr als im Januar. Insgesamt wurden laut Regionaldirektion 43.600 offene Stellen mitgeteilt, 12.600 mehr als im Vorjahr. Die meisten davon fanden sich in der Zeitarbeit (10.040), im Handel (5080), im Verarbeitenden Gewerbe (4840), im Gesundheits- und Sozialwesen (4730) sowie bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (3540). dpa