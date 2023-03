Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland nass und grau

Ein Auto fährt durch die nebelverhangene Landschaft. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Der Frühling in Rheinland-Pfalz und im Saarland lässt auf sich warten. Am Sonntag werde es stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Am Morgen komme es zu Schneefällen, die im Laufe des Vormittags in Regen übergehen sollen. Am Nachmittag erwarten die Meteorologen nur noch vereinzelt Schauer. Die Temperaturen erreichen maximal acht bis elf Grad.

Offenbach - In der Nacht zu Montag bleibt es weiterhin nass und stark bewölkt bei Tiefstwerten zwischen acht und elf Grad.

Die Woche startet mit einem wechselhaften Mix aus Wolken und Regen. In Hochlagen können vereinzelt schwere Sturmböen auftreten. Die Temperaturen zeigen sich jedoch frühlingshaft: Der DWD erwartet für Montag Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad. dpa