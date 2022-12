Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz schrumpft erneut

Der Wert aller von der rheinland-pfälzischen Wirtschaft erzeugten Waren und Dienstleistungen ist im dritten Quartal gesunken. Der Wert sank gegenüber dem Vorquartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Auch im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung gesunken. Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres indes stand nun ein Plus von einem Prozent zu Buche.

Bad Ems - Während das verarbeitende Gewerbe im dritten Quartal 2022 bereinigt den Angaben zufolge einen Zuwachs von 2,1 Prozent aufwies, gab es bei der Bruttowertschöpfung im Dienstleistungssektor ein Minus von 0,7 Prozent. Hier schlugen dem Landesamt zufolge Rückgänge bei den Umsätzen im Einzelhandel zu Buche. Auch das Gastgewerbe erlöste weniger als im Vorquartal. Im Baugewerbe schrumpfte die Bruttowertschöpfung gar um 4,6 Prozent, hier dürften sich gestiegene Preise für Roh- und Baustoffe sowie steigende Zinsen für Baukredite ausgewirkt haben. dpa