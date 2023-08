Woche startet mit Wolken und etwas Regen

Teilen

Regentropfen sammeln sich auf einer Scheibe. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die Woche mit Wolken und stellenweise mit etwas Regen. Am Montag ist es zunächst stark bewölkt und im Osten wird Regen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Tages lockert es sich auf, es gibt aber zeitweise noch Schauer. Die Temperaturen liegen bei maximal 17 bis 21 Grad, in Hochlagen bei 15 Grad.

Offenbach/Main - Es herrscht mäßiger bis frischer Wind, vor allem im Bergland und im Nordosten mit starken Böen, der zum Abend wieder nachlässt.

In der Nacht zum Dienstag klingen die Schauer laut Vorhersage der Wetterexperten ab. Es ist gering bewölkt oder klar und meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt mit teils größeren Auflockerungen und nur vereinzelt leichtem Regen. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad, in der Hocheifel auf 17 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Die Nacht zum Mittwoch ist meist stark bewölkt und vor allem im Norden regnet es zeitweise. Die Temperaturen gehen laut DWD zurück auf 14 bis 10 Grad. Am Mittwoch ist es bis zum Abend wechselnd bewölkt, örtlich regnet es leicht, im Süden ist es heiter bis wolkig. Die Temperaturen liegen bei maximal 21 bis 25 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. dpa