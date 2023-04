Wohnwagen brennt auf Campingplatz: Ursache unbekannt

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Wohnwagen hat aus bislang unbekannten Gründen auf einem Campingplatz in Bollendorf (Landkreis Bitburg-Prüm) gebrannt. Menschen wurden bei dem Feuer am Sonntagabend nicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Ostermontag mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen konnte durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Details zur Brandursache sowie zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt.

Bollendorf - Die Ermittlungen dauerten an. dpa