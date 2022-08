Wolken und einige Schauer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaftes Wetter. Der Dienstag beginnt zunächst heiter bis bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad. Zum Abend hin sollen von Südwesten her dichtere Wolken aufziehen, für die Nacht werden zwischen der Eifel und der Südpfalz sowie im Saarland Schauer erwartet.

Offenbach - Stellenweise seien Starkregen und vereinzelte Gewitter möglich. Die Temperaturen fallen auf 15 bis 10 Grad.

Für Mittwoch erwartet der Wetterdienst zunächst weitere Schauer in der Südhälfte, im Norden ist es meist dicht bewölkt. Im Tagesverlauf zieht der Regen zunächst ab, bevor gegen Abend von Westen her erneut einzelne Schauer oder Gewitter aufziehen. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 23 und 26 Grad.

Heiterer bis wolkiger Himmel bestimmt laut DWD-Prognose das Wetter am Donnerstag, es soll aber trocken bleiben. Dazu werden Temperaturen bis 26 Grad erwartet. dpa