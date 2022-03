Wolken und Schauer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Autos sind in Trier durch eine vom Regen verschleierte Scheibe zu sehen. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Die Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland überwiegend heiter. Nach etwas Nebel am Montagmorgen lockere der Himmel ab dem Vormittag auf und es bleibe trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Mit Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad soll es weiter mild bleiben. In der Nacht zum Dienstag ziehen demnach vermehrt Wolken auf, es bleibt aber niederschlagsfrei.

Offenbach - Der Dienstag beginnt laut DWD-Prognose wechselnd bewölkt. Am Vormittag kann es vereinzelt etwas Regen geben, am Nachmittag ziehen von Westen her auch Schauer auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad im Norden und bis zu 19 Grad im Süden. In der Nacht zu Mittwoch soll es stark bewölkt und regnerisch bleiben. Zwischen Saarland und Vorderpfalz könne es mitunter auch kräftige Schauer geben.

Einen Mix aus Wolken und Schauern erwarten die DWD-Meteorologen auch für Mittwoch. In der Eifel und im Westerwald könne der Regen am Morgen auch mit Schnee vermischt sein. Im Tagesverlauf soll der Himmel etwas auflockern. Dazu werden Temperaturen zwischen neun und 13 Grad erwartet. dpa