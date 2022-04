Wolken, Wind und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Teilen

Wassertropfen sind an einer Autoscheibe nach einem Regenschauer zu sehen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich am Samstag laut Meteorologen wolkig, aber mild. In Hochlagen kann es vereinzelt zu Windböen kommen, die bis zu 55 Kilometer die Stunde erreichen. Dabei bleibt es trocken, nur im Südwesten kommt es zu Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf bis zu 20 Grad.

Offenbach - Am Abend kann es in Kammlagen weiterhin zu starken Böen kommen.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu sechs Grad, in der Eifel um die vier Grad. Vom Saarland bis zum Oberrhein kommt schauerartiger Regen auf.

Am Sonntag kommt es tagsüber allenfalls in Kammlagen des Westerwaldes zu einzelnen Windböen um die 55 Kilometer die Stunde, so der DWD. Ansonsten wird der Tag bewölkt, im Norden zeigt sich zeitweise auch die Sonne. Der Regen hält vor allem in südlichen Richtungen an. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad. Am Abend nimmt der Wind ab. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf bis zu vier Grad, im Bergland bis zu zwei Grad.

Am Montag bleibt es bewölkt und es kommt zu schauerartigem Regen. Vereinzelt ist mit Gewittern zu rechnen, bei denen es lokal zu Starkregen und starken Böen kommen kann. Die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad, im Bergland bis zu 11 Grad. Weiterhin weht schwacher bis mäßiger Wind. dpa