Wunderlich verlässt 1. FC Kaiserslautern

Teilen

Fußball: 2. Bundesliga: Mike Wunderlich verlässt den 1. FC Kaiserslautern auf eigenen Wunsch. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Fußballprofi Mike Wunderlich verlässt den 1. FC Kaiserslautern und wechselt auf eigenen Wunsch zu Viktoria Köln in die 3. Fußball-Liga. Das gab der Zweitligist am Mittwoch bekannt. In der laufenden Saison absolvierte der 36 Jahre alte Offensivspieler 15 Spiele für den FCK, in denen er vier Tore erzielte. Wunderlich wechselt zum Drittligisten Viktoria Köln.

Kaiserslautern – „Mike Wunderlich ist auf uns zugekommen und hat um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Dem haben wir schweren Herzens zugestimmt“, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen. „Mike hinterlässt eine große Lücke bei uns, auf und neben dem Platz. Wir hätten ihn als Spieler, aber auch als Persönlichkeit gerne gehalten, aber wir respektieren seinen Wunsch.“

„Es war keine leichte Entscheidung für mich. Nach der Saison werde ich aber voraussichtlich mit dem Fußball kürzertreten, daher möchte ich mich schon ein wenig auf die Zeit nach der Fußballkarriere vorbereiten, in der ich die Firma meines Vaters übernehmen werde. Meine Zeit beim FCK werde ich nie vergessen, ebenso die überragenden Fans. Ich wünsche dem FCK für die Zukunft von Herzen alles Gute“, sagte Wunderlich. dpa