Zahl der Alkoholabhängigen stark gestiegen

Die Zahl der ärztlich diagnostizierten Menschen mit einer Alkoholerkrankung ist in Rheinland-Pfalz nach Angaben der Barmer-Versicherung zwischen 2016 und 2021 um 14 Prozent gestiegen. Im Jahr 2021 kamen demzufolge in dem Bundesland auf 10.000 Menschen 122 Alkoholabhängige. Dem entsprechend könne von rund 50.000 alkoholkranken Menschen in Rheinland-Pfalz ausgegangen werden, hieß es in dem Alkoholatlas der Barmer.

Mainz - Treiber dieser Entwicklung sei die zunehmende Zahl von Alkoholerkrankungen bei Frauen, die vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2021 um 21 Prozent gestiegen sei. Im gleichen Zeitraum legte der Anteil männlicher Alkoholkranker um sieben Prozent zu.

Der Barmer-Alkoholatlas zeigt auch, dass Ältere besonders oft von einer Alkoholerkrankung betroffen sind. So stellten Ärztinnen und Ärzte in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen 217 Alkoholabhängigkeitsdiagnosen je 10.000 Personen in diesem Alter. Das waren rund sechsmal so viele wie zum Beispiel bei den 20- bis 29-jährigen (39).

Barmer-Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis riet allen Menschen in Rheinland-Pfalz, die glaubten, ein Alkoholproblem zu haben, ärztlichen Rat zu suchen und dabei offen über den eigenen Alkoholmissbrauch zu sprechen. „Gerade ein früher Behandlungsbeginn bei einer psychischen oder körperlichen Alkoholabhängigkeit ist entscheidend“, sagte Kleis. Je früher man beispielsweise mit einer stationären oder ambulanten Therapie starte, desto leichter falle Betroffenen der Alkoholentzug. dpa