Zahl der Autodiebstähle im Rheinland-Pfalz rückläufig

Ein Mann versucht eine Autotür mit einer Metallstange aufzubrechen (gestellte Szene). © Axel Heimken/dpa/Illustration

Rheinland-Pfalz gehört neben dem Saarland in Sachen Autodiebstählen zu den sichersten Bundesländern. In dem am Montag veröffentlichten Kfz-Diebstahlreport des in Berlin ansässigen Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für 2021 taucht Rheinland-Pfalz mit 191 als gestohlen gemeldeten Pkw auf, das waren fast acht Prozent weniger als noch 2020.

Mainz - Für jeden Diebstahl leisteten die Versicherungen den Angaben zufolge im Schnitt rund 12 400 Euro an die Autobesitzer. Den Gesamtschaden bezifferte der GDV auf 2,4 Millionen Euro.

Die meisten Diebstähle seien aus dem Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz (104) gemeldet worden. Es folgten die Bezirke Koblenz (67) und Trier (20).

Statistisch gesehen kämen in Rheinland-Pfalz auf 1000 kaskoversicherte Wagen 0,1 Diebstähle. Dies entspricht der Hälfte der bundesweiten Quote. Die höchste Diebstahlrate weist dem Report zufolge Berlin auf, die niedrigste Baden-Württemberg. Die Diebe klauen nach Beobachtung der Versicherungen vor allem hochwertige SUV. dpa