Zahl der Unfälle mit Elektrorollern im Land überschaubar

Einige E-Scooter stehen auf einem Gehweg neben einer Hecke. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Der Anteil der Unfälle mit Elektrorollern an der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz hält sich sehr in Grenzen. Im vergangenen Jahr seien 300 Unfälle mit Beteiligung eines E-Scooters gezählt worden, sagte Caroline Schug, Verkehrsreferentin im Innenministerium, am Dienstag im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Landtages in Mainz. Bei insgesamt rund 135.

Mainz - 000 Verkehrsunfällen 2022 machte das gerade einmal 0,2 Prozent aus. In den von Corona geprägten Vorjahren 2021 und 2020 waren es dem Ministerium zufolge 190 beziehungsweise 100 Unfälle mit E-Rollern.

Von den 300 Unfällen mit den teils umstrittenen Rollern im vergangenen Jahr kam es wiederum in 226 Fällen zu Personenschäden. Die Zahl der verunglückten E-Scooter-Fahrer lag laut Ministerium bei 196, bei 169 von ihnen blieb es bei leichten Verletzungen. dpa