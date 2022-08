Zehntausende Raver fiebern „Nature One“ entgegen

Teilen

Zehntausende vor allem junge Raver haben auf provisorischen Campingflächen bei der einstigen US-Raketenstation Pydna im Hunsrück dem Technofestival „Nature One“ entgegengefiebert. „Rund 70 Prozent reisen immer schon am Donnerstag an“, sagte Festivalsprecherin Svenja Heinemann am Freitag. Mit Musik aus eigenen Boxen, kleinen Bühnen, aufblasbaren Hüpfburgen und Planschbecken hätten sie bereits am Vortag des Technospektakels Party gemacht.

Kastellaun - „Es gab auch ein kleines Gewitter, aber nur mit bisschen Regen, da ist nichts passiert“, ergänzte die Sprecherin.

Coronabedingt sollte „Nature One“ erstmals seit drei Jahren von Freitag bis Sonntag in den Hunsrück zurückkehren. Laut Heinen wurden rund 60.000 Raver auf Deutschlands einst einzigem Ort mit Marschflugkörpern (Cruise Missiles) bei Kastellaun erwartet. Auf 22 Bühnen in, neben und auf Bunkern hatten sich Szenegrößen wie Sven Väth, Paul van Dyk, Charlotte de Witte, Alle Farben und Nervo mitten im Wald mit ihrer elektronischen Musik angesagt. Insgesamt wurden rund 350 DJs erwartet.

Das Polizeipräsidium Koblenz teilte mit: „Unsere Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Gäste durchweg friedlich sind und zusammen ein erlebnisreiches Wochenende verbringen möchten - so soll es sein!“ Zugleich kündigte die Polizei an: „Im Umfeld der „Nature One“ werden rund um die Uhr massive Kontrollen in erheblicher Personalstärke unter Einsatz zahlreicher Rauschgiftspürhunde und aller verfügbarer technischer Hilfsmittel durchgeführt.“ dpa