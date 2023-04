Zehntausende zum „Carfriday“ am Nürburgring unterwegs

Viele Fahrzeuge fahren am sogenannten Car-Friday am Nürburgring vorbei. © Thomas Frey/dpa

Zehntausende Autobegeisterte aus der Tuning-Szene versammelten sich am Karfreitag rund um den Nürburgring in der Eifel. Hier und da hätten sich Staus gebildet, sonst sei bis zum Nachmittag alles weitgehend friedlich verlaufen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Aufgrund des wechselhaften Wetters hatte sich der Anreiseverkehr am Morgen demnach verzögert, so dass die Beamten zunächst von weniger Besuchern ausgingen.

Nürburg – Am Mittag sei es aber voller geworden. Autofans aus ganz Deutschland reisen jährlich zu dem in der Szene als „Carfriday“ bekannten Event an.

Die Polizei war am Freitag rund um den Nürburgring neben verstärkten Kontrollen, um Lärmbelästigung und illegale Autorennen zu unterbinden, auch mit zahlreichen Geschwindigkeitsmessungen im Einsatz. In Relation zu der hohen Besucherzahl sei die Verkehrssituation aber auch auf den Zufahrtsstraßen zum Nürburgring unproblematisch geblieben, so der Polizeisprecher. Durch die hohe Verkehrsdichte sei schnelles Fahren ohnehin kaum möglich gewesen.

Auch die Beamten der Polizei in Koblenz kontrollierten am Karfreitag verstärkt auf den Straßen, sie hatten bis zum Nachmittag keine besonderen Verstöße von Autofahrern zu melden. dpa