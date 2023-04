Zusammenstoß bei Verfolgung: zwei Polizisten leicht verletzt

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einer Verfolgungsfahrt ist es in Trier zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Polizeiauto gekommen, bei dem zwei Beamte leicht verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Streife den Autofahrer des Kleintransporters in der Nacht zum Donnerstag in Höhe eines Bordells kontrollieren wollen. Der Mann sei daraufhin mit seinem Wagen geflüchtet.

Trier - Im Laufe der Verfolgung habe die Streife den Fluchtwagen zum Anhalten gezwungen und sich vor den Transporter gestellt. Dieser habe daraufhin zurückgesetzt, unvermittelt beschleunigt und sei in die Beifahrerseite des Polizeiautos gekracht. Dabei seien die beiden Beamten leicht verletzt worden.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer des Transporters den Angaben zufolge mit einer Sturmhaube vermummt zu Fuß. Bei der Fahndung nach dem Mann kam demnach auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der 32-Jährige wurde nach einem Zeugenhinweis auf einem Firmengelände festgenommen. Der Kleintransporter sei in Frankreich als gestohlen gemeldet worden. Die Kriminalpolizei ermittelte zu den Hintergründen des Vorfalls. Zuvor hatte SWR.de darüber berichtet. dpa