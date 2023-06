Zuversicht und mahnende Worte vor Muslim-Gesprächen

Die Gespräche zwischen dem Land und den islamischen Verbänden lagen jahrelang auf Eis. Nun sollen bis 2025 Ergebnisse erzielt werden. Es geht um Themen wie den islamischen Religionsunterricht. Die CDU-Opposition fordert dafür staatlich ausgebildete Religionslehrer.

Mainz - Der Vorsitzende der Muslim-Organisation Schura Rheinland-Pfalz hat sich vor Gesprächen mit der Landesregierung über einen grundlegenden Vertrag mit den vier islamischen Verbänden zuversichtlich geäußert. Bei den Verhandlungen gehe es darum, Verantwortung zu tragen und auf sachlicher Ebene Lösungen zu erzielen, sagte Akif Ünal der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Ziel sei, die soziale Integration, Anerkennung und gleichberechtigte Teilhabe der muslimischen Menschen in Rheinland-Pfalz zu erreichen. Auch der Landesvorsitzende der Islamischen Religionsgemeinschaft, Cihan Sen, zeigte sich überzeugt davon, dass die Gespräche mit dem Land in einem für alle Rheinland-Pfälzer zufriedenstellenden Staatsvertrag münden werden.

Das Land und die vier islamischen Verbände nehmen nach mehrjähriger Unterbrechung die Verhandlungen wieder auf. Bei einem Treffen am Montagnachmittag im Wissenschaftsministerium in Mainz soll es unter anderem um den islamischen Religionsunterricht, die Einrichtung eines Lehrstuhls für islamische Theologie an der Universität Koblenz, den Umgang mit Feiertagen sowie Seelsorge und Begräbnisse gehen.

Der islamische Religionsunterricht sollte flächendeckend in Rheinland-Pfalz eingeführt werden, sagte der Schura-Landesvorsitzende. Neben den für die Menschen sehr wichtigen Themen der religiösen Betreuung und Seelsorge gehe es aber auch um die Teilhabe in wichtigen gesellschaftlichen Institutionen wie etwa den Rundfunkgremien, betonte Ünal.

Die CDU-Opposition forderte gerade mit Blick auf den islamischen Religionsunterricht, dass die Kooperationspartner des Landes zuverlässig und staatlich unabhängig sind. „An unseren Schulen darf es keinerlei Beeinflussung geben - das gilt für den Religionsunterricht wie für alle anderen Bereiche“, mahnte die Kulturexpertin der CDU-Landtagsfraktion, Marion Schneid.

Rheinland-Pfalz müsse daher endlich damit anfangen, islamische Religionslehrerinnen und -lehrer für diesen Unterricht selbst auszubilden. „Wir brauchen einen eigenen Lehrstuhl für islamische Religion in Rheinland-Pfalz“, erklärte Schneid. Die Universität in Koblenz als Standort sei dafür geeignet. Auch CDU-Landeschef Christian Baldauf forderte die Ausbildung von Religionslehrern an staatlichen Hochschulen, damit die unbedingt nötige Unabhängigkeit der Pädagogen für diesen Unterricht sichergestellt werde.

Die vier Verbände sind neben der Schura die Islamische Religionsgemeinschaft Ditib Rheinland-Pfalz, der Landesverband Islamischer Kulturzentren Rheinland-Pfalz (LVIKZ) und Ahmadiyya Muslim Jamaat. Bei der Schura handelt es sich um einen Zusammenschluss von 16 Moscheegemeinden aus unterschiedlichen Kulturen. Es leben rund 200.000 muslimische Menschen in Rheinland-Pfalz.

Die Landesregierung hatte die Gespräche über Vertragsverhandlungen mit den Verbänden bereits 2013 begonnen. Wegen des Putschversuchs in der Türkei waren die Vertragsverhandlungen im Sommer 2016 einvernehmlich ausgesetzt worden. Danach hatte es mehrere Gutachten gegeben, um die Unabhängigkeit der Landesverbände zu untersuchen. Bei der Ditib, die nach früheren Angaben rund 30.000 Mitglieder im Land zählt, musste es etwa Anpassungen in der Satzung des Landesverbands geben, um die Unabhängigkeit der Kommission für den islamischen Religionsunterricht zu gewährleisten.

Mit der Wiederaufnahme der Gespräche wurde das Ziel ausgegeben, den Vertrag mit den vier islamischen Verbänden im Land noch in der laufenden Legislaturperiode bis zum Jahr 2025 auszuhandeln. dpa