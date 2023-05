Zuwanderung auch durch Ukrainer auf Rekordhoch

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen nach Rheinland-Pfalz gezogen. Sowohl aus dem Ausland als auch aus anderen Bundesländern wanderten 2022 rund 198.200 Menschen in Rheinland-Pfalz zu, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Das seien mehr als jemals zuvor seit Beginn der Aufzeichnung dieser Wanderungsbewegung Ende der 1940er Jahre.

Bad Ems - Die meisten Menschen zogen demnach aus dem Ausland ins Bundesland, darunter fast 50.000 schutzsuchende Ukrainerinnen und Ukrainer. Aus anderen Regionen Deutschlands wanderten rund 71.700 Menschen nach Rheinland-Pfalz. Aus allen angrenzenden Bundesländern - Hessen, Baden-Württemberg, Saarland und Nordrhein-Westfalen - zogen mehr Menschen nach Rheinland-Pfalz als umgekehrt.

Etwa 127.700 Menschen zogen laut Statistikamt vergangenes Jahr aus Rheinland-Pfalz weg. Unter Beachtung der Geburten und Sterbefälle wuchs die Bevölkerung im Bundesland wegen des großen Zuzugs 2022 auf rund 4,16 Millionen Menschen. dpa