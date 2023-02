Zwei 18-Jährige nach Messerangriff in U-Haft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Zwei 18-Jährige sollen einen Mann in Neustadt an der Weinstraße verprügelt und mit Messerstichen verletzt haben. Der 32-Jährige habe die beiden Verdächtigen am Donnerstagabend nach Drogen gefragt, ehe er unvermittelt attackiert worden sei, teilten das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal gemeinsam mit.

Neustadt/Weinstraße - Die beiden sollen den 32-Jährigen in einer unbeleuchteten Straße nahe dem Neustädter Bahnhof mit Schlägen und Tritten gegen Oberkörper und Kopf attackiert haben. Zudem erlitt er Stiche an den Beinen, wodurch eine Arterie verletzt wurde. Der 32-Jährige kam in ein Krankenhaus, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen. Die Polizei fand bei ihnen den Angaben zufolge sowohl das vermeintliche Tatmesser als auch Ausweisdokumente des Opfers. Zudem habe eine Überwachungskamera Teile der Tat gefilmt. Die beiden 18-Jährigen sitzen nun in Untersuchungshaft. dpa