Zwei Dachgeschossbrände: Zwei Männer verletzt

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Trier sind am frühen Freitagmorgen zwei Männer verletzt worden. Das Feuer war in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der 45 Jahre alte Bewohner habe sich mit schweren Brandverletzungen auf den Balkon gerettet und sei von dort aus in ein Sprungtuch der Feuerwehr gesprungen.

Trier - Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Ein weiterer 49 Jahre alter Bewohner konnte sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe könnten noch nicht gemacht werden, hieß es weiter.

Eine Stunde vorher war es wenige Kilometer entfernt bereits zu einem Dachgeschossbrand gekommen. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich. Als Brandursache komme ein technischer Defekt in Frage. dpa