Zwei Jugendliche von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über die Straße. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Beim Überqueren einer Straße mit mutmaßlich grüner Fußgängerampel sind zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche in Kaiserslautern von einem Auto angefahren und verletzt worden. Beide Mädchen kamen am Samstagabend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo die 15-Jährige stationär aufgenommen werden musste. Die 14-Jährige konnte die Klinik nach der Behandlung wieder verlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kaiserslautern - Nach ersten Ermittlungen habe ein 76-Jähriger nach links abbiegen wollen. Dabei erfasste er die beiden Mädchen mit seinem Auto. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Fahrer ein, wie es weiter hieß. dpa