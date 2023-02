Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Worms

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße bei Worms-Rheindürkheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger sei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto einer 19-jährigen Fahrerin frontal kollidiert, teilte die Polizei in der Nacht auf Montag mit. Beide seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt worden.