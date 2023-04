Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Der Schriftzug „Zugang Notaufnahme“ hängt vor einem Gebäude einer Klinik. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses am frühen Sonntagmorgen in Herschbach im Westerwaldkreis ist ein 60-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein weiterer 81-jähriger Mann habe leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Vermutlich sei das Feuer von einem geparkten Wohnmobil auf das Haus übergegriffen.

Herschbach - Das Gebäude sei vollständig ausgebrannt. Die Ermittler gehen von einem „hohen Sachschaden“ aus. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. dpa