Zwei Verletzte bei Unfall nach gefährlichem Überholmanöver

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem riskanten Überholmanöver ist es im Landkreis Mayen-Koblenz zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei seien am Mittwoch zwischen Kehrig und Mayen-Alzheim zwei Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatte der 19-jährige Fahrer den Angaben zufolge in gefährlicher Weise zwei Autos überholt. Danach sei er auf der Gegenfahrbahn geblieben, um noch einen Lastwagen zu überholen.

Mayen - Er habe keine Sicht auf den Gegenverkehr gehabt, so die Polizei. Sein Wagen sei dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen sei. Die Fahrerin wurde dabei schwer und der 19-Jährige leicht verletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. dpa