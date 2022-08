Neuer Corona-Bericht des RKI: Zahlen sinken – außer in Alten- und Pflegeheimen

Von: Anna Lorenz

Grundsätzlich brächte der aktuelle Wochenbericht des RKI Grund zur Freude: Insgesamt sinken die einschlägigen Parameter. In medizinischen Behandlungseinrichtungen und vor allem in Alten- und Pflegeheimen mehren sich jedoch die Fälle neuer Corona-Infektionen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Das Robert-Koch-Instituts (RKI) veröffentlichte den aktuellen Wochenbericht zur Coronalage in der Bundesrepublik. Das Dokument ruft gemischte Gefühle hervor.

Berlin – Der Wochenbericht, den das RKI jeden Donnerstag in aktuellster Fassung veröffentlicht, weist seit Langem einen Trend auf: Die seit Mitte Juni dominierende Omikron-Sublinie BA.5 ist weiter auf Monopolkurs – Mittlerweile macht sie 92 Prozent aller Infektionen mit dem Coronavirus aus. Wie die Experten der biomedizinischen Leitforschungseinrichtung der deutschen Bundesregierung das pandemische Geschehen für Deutschland aktuell einschätzen, lesen Sie hier.

Aktueller Wochenbericht des RKI: Zahlen sinken – Nur bei vulnerablen Gruppen nicht

Die Zahl der Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen ging um 100.000 Fälle zurück und sinkt damit auf 1 Million. Dass „diese Werte deutlich höher als in den Vorjahren um diese Jahreszeit“ sind, liege dem RKI zufolge wohl in der Koexistenz von SARS-CoV-2 mit unterschiedlichen Rhino- und Parainfluenzaviren begründet. Obwohl bei den Erwachsenen meist Corona der Grund der Krankheit ist, sind die geschätzten Fälle Covid-Infizierter mit Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion auf 600.000 bis 1,3 Millionen gesunken – in der Vorwoche waren es noch 800.000 bis 1,5 Millionen geschätzte Fälle.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz aller gemeldeten Infektionsfälle, bei denen nicht zwangsläufig Symptome vorliegen müssen, sank ebenfalls in allen Bundesländern und Altersgruppen. In allen Bundesländern und allen Altersgruppen. Der stärkste Rückgang war bereits in der Vorwoche bei den, zwischen 5- und 19-Jährigen zu beobachten (31 % bis 39 %). In medizinischen Behandlungseinrichtungen, sowie Alten- und Pflegeheimen stiegen die Infektionszahlen, wie auch die Zahl der neu übermittelten, assoziierten Todesfälle hingegen an. Damit partizipieren gerade vulnerablen Gruppen nicht am zu verzeichnenden Abwärtstrend.

RKI-Wochenbericht: Aktuelle Coronainfektionen fast vollständig durch Omikron-Sublinie BA.5

Die Zahl derer, die wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden mussten, sank mit 2.700 neuen Hospitalisierungen; auch hier sind ab 80-Jährige mit 1772 Fällen die höchstrepräsentierte Gruppe. 444 Sterbefälle waren zu beklagen, was in etwa dem Niveau der Vorwoche entspricht.

Meist betroffen sind weiterhin die Menschen ab 80 Jahren. „Die im DIVI-Intensivregister berichtete absolute Zahl der auf einer Intensivstation behandelten Personen mit einer Covid-19-Diagnose ist“ dem Institut zufolge „in KW 30 erstmals seit KW 22/2022 wieder gesunken und lag am 3. August mit 1.395 Intensivpatienten etwa auf dem Niveau von KW 28.“

RKI: Wochenbericht empfiehlt weiterhin die Coronaimpfung

„Bei Auftreten von Symptomen einer neu auftretenden Atemwegserkrankung, wie zum Beispiel Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten wird weiterhin – unabhängig vom Impfstatus und auch bei negativem Covid-19 Antigen-Schnelltestergebnis – dringend empfohlen, Kontakte zu meiden und bei Bedarf die hausärztliche Praxis zu kontaktieren“, so das RKI weiter.

Nicht nur die Impfung, zu der weiter geraten und auf die Empfehlungen der Stiko verwiesen wird, sondern auch das individuelle Verhalten sei wesentlich für den weiteren Pandemieverlauf. Auch die „Empfehlungen zur Infektionsvermeidung“ sollten dem Wochenbericht zufolge „weiterhin unbedingt eingehalten werden“. Insgesamt stufe das RKI die Gefahr der Gesundheit der Bevölkerung durch Corona immer noch als „hoch“ ein. (askl)