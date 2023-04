Charles III. in Hamburg: König trifft Musik-Bands und stellt sich selbst an den Zapfhahn

Von: Sebastian Peters, Karolin Schäfer, Kai Hartwig

König Charles III. und Gemahlin Camilla statten Deutschland einen Besuch ab. Am letzten Tag ihrer Reise werden sie in Hamburg erwartet.

Update vom 31. März, 17.01 Uhr: Nach dem straffen Zeitplan fanden sich der britische König Charles III. und seine Gemahlin Camilla zum Abschluss ihrer Deutschland-Reise bei einem Fest im Schuppen 52 ein. Empfangen wurde das Königspaar mit britischer und deutscher Musik. Zu den Feierlichkeiten der britischen Botschaft im Hamburger Hafen begrüßte der Shanty-Chor de Tampentrekker die Gäste. Auch die Hamburger Dudelsackband Baul Muluy Pipes and Drums gemeinsam mit Band of His Majesty‘s Royal Marines Scotland sowie die Folkband Ferris & Sylvester traten auf.

König Charles III. begrüßt Mitglieder einer Band im Schuppen 52 im Hamburger Hafen. © Adrian Dennis/AFP

Der König soll sich sogar selbst ein Bier gezapft haben, als die Beatles-Coverband The Silver Spoons spielte, berichtete NDR. Der britischen Botschaft zufolge wollten Charles und Camilla mit vielen Leuten „einen Moment mal ganz informell und musikalisch zusammen sein, um auch die musikalische Verbindung zu Hamburg zu feiern“. Rund 1000 Gäste waren eingeladen.

Mögliche Straßensperrungen bei Hamburg-Besuch von König Charles III.

Update vom 31. März, 15.45 Uhr: Während sich König Charles III. bei einer Hafenrundfahrt über Klimaschutz informiert, sorgt die Hamburger Wasserschutzpolizei für Sicherheit. Zudem sind inzwischen einige Sperrungen, die für den Royalen-Besuch in der Hamburger Innenstadt errichtet wurden, aufgehoben, meldete die Polizei bei Twitter. Demnach konnten die Straßensperrungen auf dem Ring 1 und die Willy-Brandt-Straße wieder freigegeben werden. Auch die kurzzeitige Sperrung der Köhlbrandbrücke, die am Morgen von Klima-Aktivsten mit Öl übergossen wurde (siehe Update von 12.20 Uhr), sei aufgehoben. Der nächste Programm-Punkt findet im Hamburger Hafen statt. Die Polizei wies darauf hin, dass es „erneut zu kurzzeitigen Sperrungen“ in der Stadt kommen wird.

Das Königspaar war am Morgen mit einem ICE von Berlin nach Hamburg gereist. Rund 400 Fans und Schaulustige begrüßten Charles und Camilla am Dammtor-Bahnhof. Allein auf dem Rathausmarkt hätten 5000 Menschen das Königspaar empfangen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Bei der Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai seien 600 Menschen gewesen.

König Charles III. informiert sich bei Hafenrundfahrt in Hamburg über Klimaschutz

Update vom 31. März, 15.10 Uhr: Nach dem Besuch im Hamburger Rathaus informiert sich König Charles mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) bei einer Hafenrundfahrt über Klimaschutz in der Stadt. Dazu bestieg er am Nachmittag das Schiff „Hamburg“. An Bord sind auch Unternehmen, die mit dem Monarchen unter anderem über Wasserstofftechnologie und der Förderung regenerativer Energie sprechen möchten. Im Anschluss werden Charles III. und Gemahlin Camilla zum Abschluss ihrer Deutschland-Reise im Schuppen 52 erwartet.

Hamburg: König Charles III. und Ehefrau Camilla nehmen sich Zeit für Royal-Fans

Update vom 31. März, 14.10 Uhr: Den britischen König Charles III. und Ehefrau Camilla erwarten bei ihrem letzten Tag der Deutschland-Reise auch in Hamburg ein strenger Zeitplan. Nach dem Gedenken jüdische Kinder am Südausgang des Dammtor-Bahnhofs und der Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai, ging es weiter ins Hamburger Rathaus. Das Königspaar wurde von zahlreichen Royal-Fans mit Jubel am Rathausmarkt begrüßt. Charles und Camilla nahmen sich ausgiebig Zeit zum Händeschütteln. Viele der Wartenden nutzten die Gelegenheit für ein Foto.

Im Rathaus will sich das Paar ins Goldene Buch der Stadt eintragen. In Berlin haben sich Charles und Camilla bereits am Donnerstag (30. März) eingetragen. Später tauschen sich der König und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) während einer Hafenrundfahrt über grüne Energie und die Entwicklung des Hafens aus. Camilla besucht derweil eine bilinguale Grundschule mit Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender.

König Charles III. und Camilla in Hamburg angekommen

Update vom 31. März, 12.45 Uhr: König Charles III. und Gemahlin Camilla sind inzwischen in Hamburg angekommen. Auch hier steht dem Königspaar ein straffes Programm bevor. Empfangen wurden die Royals am Bahnhof Dammtor von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seiner Frau Eva-Maria. Mit dabei sind – wie in den vergangenen Tagen auch – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender.

Nun geht es weiter zum Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“. Die Bronzeskulptur erinnert an jüdische Kinder, die in der NS-Zeit nach Großbritannien geschickt wurden. Danach findet für das Königspaar die Kranzniederlegung an der St. Nikolai Kirche statt.

Kurz vor König Charles III. Besuch in Hamburg: Letzte Generation kippt Öl auf Brücke

Update vom 31. März, 12.20 Uhr: Kurz vor dem Hamburg-Besuch des britischen Königs Charles III. sorgen Klima-Aktivisten für Unruhen. Drei Aktivisten der Klimaschutzbewegung „Letzte Generation“ haben auf der Köhlbrandbrücke in Hamburg schwarz gefärbtes Speiseöl ausgekippt und die Straße blockiert. Zudem musste am Morgen mindestens eine Person von der Straße gelöst werden, nachdem sie sich festgeklebt hatte, teilte die Polizei mit. Drei Aktivsten seien den Angaben zufolge in Gewahrsam genommen worden. Die Aktion sei inzwischen beendet und der Verkehr laufe wieder. Ob die Brücke gereinigt werden müsse, werde noch geprüft, hieß es.

Update vom 31. März, 11.30 Uhr: Das Königspaar ist für den letzten Tag des Staatsbesuchs in Deutschland nach Hamburg aufgebrochen. König Charles III. und Ehefrau Camilla fahren mit dem ICE von Berlin in die Hafenstadt. Begleitet wird das Paar von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender. Schaulustige hatten sich am Bahnhof in der Hauptstadt versammelt, um die Royals bei ihrer Abreise zu sehen.

König Charles III. in Hamburg: So sieht der Zeitplan des Königspaares aus

Update vom 31. März, 10.45 Uhr: Der britische König Charles III. und seine Ehefrau Camilla werden gegen 12.30 Uhr am Bahnhof Dammtor in Hamburg erwartet. Dort werden sie von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Empfang genommen. Die Royals reisen mit einem ICE der Deutschen Bahn an – gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender.

Geplant sind am heutigen Freitag ein Besuch beim Denkmal „Kindertransport – Der letzte Abschied“ sowie eine Kranzniederlegung vor der St. Nikolai Kirche, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Im Anschluss geht es in Richtung Rathaus, wo sich das Königspaar ins Goldene Buch der Hansestadt einträgt. Neben einer Hafenrundfahrt besucht Camilla die Rudolf-Roß-Grundschule. Zum Abschluss der Deutschland-Reise findet dann eine Feier mit rund 1000 geladenen Gästen im Schuppen 52 statt, berichtete der NDR.

Zu Besuch in Hamburg: König Charles III. wird im Rathaus erwartet

Update vom 31. März, 09.30 Uhr: Während vor dem Bahnhofsgebäude in Hamburg die Polizei patrouilliert, sammeln sich Stunden vor Ankunft des Königspaars zahlreiche Schaulustige auf dem Hamburger Rathausmarkt. Die Ankunft von König Charles ist zwar erst um 13.20 Uhr geplant, dennoch stehen zahlreiche Menschen hinter Absperrgittern und warten geduldig. Die Polizei sucht derzeit das Rathaus mit Spürhunden ab, auch Entschärfer stehen am Rathaus bereit.

Update vom 31. März, 06.45 Uhr: Am letzten Tag ihres Staatsbesuchs in Deutschland werden König Charles III. und seine Ehefrau Camilla in Hamburg erwartet. Teile der Innenstadt werden deshalb zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr gesperrt, berichtet der NDR. Um für Sicherheit zu sorgen, sind rund 1000 Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz, darunter auch eine Reiterstaffel und die Wasserpolizei. Eine konkrete Gefährdung des Königspaares sieht die Polizei jedoch nicht.

König Charles III. in Deutschland: Schweres Unwetter bringt Zeitplan durcheinander

Update vom 30. März, 22.42 Uhr: Zum Abschluss ihres Staatsbesuchs in Deutschland werden der britische König Charles III. und seine Ehefrau Camilla am Freitag (12.30 Uhr) in Hamburg erwartet. Mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn fahren die royalen Gäste zuvor vom Berliner Hauptbahnhof zum Bahnhof Dammtor in der Hansestadt, wo anschließend unter anderem ein Empfang im Rathaus und eine Hafentour anstehen.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird Charles und Camilla begrüßen. Auf dem Programm steht am Nachmittag auch ein Besuch des Königs am Mahnmal St. Nikolai - ein Gedenkort für die Opfer von Krieg und Zerstörung in einer während des Zweiten Weltkriegs bei Bombenangriffen ausgebrannten Kirche. Zum Ende des dreitägigen Staatsbesuchs von Charles und Camilla folgt zudem noch ein Empfang auf Einladung der britischen Botschaft.

König Charles III. in Deutschland: „Sehr angeregte und tolle Gespräche“ mit Bundeswehr-Soldaten

Update vom 30. März, 17.20 Uhr: König Charles III. konnte bei einem Besuch in Finowfurt in Brandenburg mitverfolgen, wie Soldaten des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons eine Schnellschwimmbrücke innerhalb weniger Minuten zusammenbauten. Der britische König bestieg sie im Anschluss gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD). Auch ein Boxer-Panzer fuhr über die Brücke.

Zudem kam Charles mit mehreren Soldaten ins Gespräch. „Es waren sehr, sehr angeregte und tolle Gespräche, die er geführt hat“, sagte Stefan Klein, Kommandeur des Bataillons. Das 2021 gegründete Bataillon aus Minden ist der Bundeswehr zufolge das einzige in der Nato mit diesem Schwimmbrückensystem.

König Charles III. stellt Käse in Brandenburg her: Unwetter bringt Zeitplan durcheinander

Update vom 30. März, 16.40 Uhr: Der britische König Charles III. hat am Donnerstag einen vollen Terminkalender. Ob auf dem Wochenmarkt oder die Rede im Bundestag – jeder seiner Besuche und alle Treffen sind akribisch geplant. Nicht wie erwartet verlief dagegen der Besuch im Ökodorf Brodowin in Brandenburg. Ein starkes Unwetter mit Gewitter hat das strenge Protokoll durcheinandergebracht.

Geplant waren neben Käse verkosten auch Begrüßungstorte anschneiden und Kälbchen streicheln. Allerdings zog kurz nach Eintreffen des Königs ein schweres Unwetter auf. Der königliche Besuch flüchtete stattdessen in die hofeigene Molkerei. Der Bio-Hof, der nach Demeter-Richtlinien wirtschaftet, hatte für Charles sogar einen eigenen Käse kreiert. Dieser wurde mit Möhrensaft verfeinert, um an die typische Farbe von britischem Cheddar zu erinnern. Der britische König setzt sich seit langem für Bio-Landwirtschaft ein. So stellte er in den 1980er-Jahre die Landwirtschaft auf seinem Landgut Highgrove in Gloucestershire auf Öko-Betrieb um.

Charles III. in Deutschland: König besucht Pionierbataillon und Ökodorf

Update vom 30. März, 16.00 Uhr: Für den britischen König ging es am Nachmittag nach Finowfurt in Brandenburg. Dort trifft Charles gemeinsam mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf Soldatinnen und Soldaten eines deutsch-britischen Pionierbataillons aus Minden. „Deutschland ist das einzige Land weltweit, mit dem das Vereinigte Königreich eine solche gemeinsame Einheit unterhält“, sagte Charles zuvor im Bundestag. In der brandenburgischen Kleinstadt soll dem König vorgeführt werden, wie die letzten Teile einer schwimmenden Brücke über die Havel-Oder-Wasserstraße zusammen gebaut werden.

Im Anschluss geht es zu einer Käse-Verkostung in das Ökodorf Brodowin. Dort will sich der König unter anderem über die Fertigung einer bestimmten Käsesorte informieren. Bereits Stunden zuvor warteten etwa 80 Menschen auf die Ankunft des Staatsbesuchs. „Ich will den König sehen, das hat man ja nicht so oft, dass man den König leibhaftig sieht“, sagte einer der Wartenden der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In Brodowin wird Charles mit einer Queen-Victoria-Torte von Konditormeisterin Antje Neumann empfangen.

Charles III. zu Besuch in Deutschland: König trifft ukrainische Geflüchtete

Update vom 30. März, 14.35 Uhr: Nach der Rede im Bundestag hat König Charles III. das Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete in Berlin besucht. Dort sprach der britische Staatsbesuch auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel mit einer geflüchteten Familie sowie Mitarbeitenden des Zentrums. Zudem ließ er sich den Ablauf von der Aufnahme von Geflüchteten erklären.

Begleitet wurde Charles von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Innenministerin Nancy Faeser, Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (alle SPD) und der Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke). Auch der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev war vor Ort. Nach rund einer Stunde ging es für Charles weiter nach Brandenburg. Dort werden er und Steinmeier von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) empfangen.

Für Ehefrau Camilla sind andere Pläne vorgesehen. Sie will gemeinsam mit Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender ein Projekt der Berliner Stadtmission, das sich für traumatisierte Geflüchtete einsetzt, besuchen. Im Anschluss gibt es musikalischen Unterhaltung mit einem Kinderchor in der Komischen Oper.

König Charles III. in Deutschland: „Let‘s Dance“-Jurorin vor Besuch „so nervös“

Update vom 30. März, 13.53 Uhr: Beim Staatsbankett am Mittwochabend in Berlin hat „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse König Charles III. und seine Frau Camilla getroffen. „Ganz ehrlich, ich war so nervös“, räumte Mabuse gegenüber dem TV-Sender RTL ein. „Man weiß nicht wirklich, was passiert, und es ging so schnell, und dann will man die anderen Leute nicht aufhalten“, erzählte sie. Charles spreche jedenfalls sehr gut Deutsch. Das bewies der britische König auch bei seiner Bundestags-Rede, in der er zwischen deutsch und englisch wechselte.

„War wirklich sehr entspannt, sehr schön, es gab Musik, es gab leckeres Essen und verschiedene unterschiedliche Gespräche“, bilanzierte die 41-Jährige den Abend im Schloss Bellevue, die auch Jurorin der britischen Tanzsendung „Strictly Come Dance“ ist. Von der TV-Sendung seien die Royals große Fans.

König Charles III. in Deutschland: „Gemeinsam gegen Bedrohung unserer Werte“ vorgehen

Update vom 30. März, 12.57 Uhr: Auch in Sachen Klima-Innovationen seien die beiden Länder Vorreiter. So rüste beispielsweise ein Berliner Unternehmen in London Laternenmasten auf, um sie als Ladestationen für E-Fahrzeuge zu nutzen. Erneut hob Charles die Partnerschaft zwischen Deutschland und Großbritannien hervor. „Gemeinsam müssen wir wachsam sein gegenüber der Bedrohung unserer Werte“, schloss der britische König seine Rede im Bundestag ab. Von den Abgeordneten gab es tobenden Applaus.

Das war es bis auf den Besuch im Berliner Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete mit dem Aufenthalt in der Hauptstadt. Charles wird am Nachmittag beim deutsch-britischen Pionierbataillon in Finowfurt erwartet. Dort trifft der Staatsbesuch auf Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Diesmal aber ohne Ehefrau Camilla.

Charles III. in Deutschland: König hält Rede im Bundestag

Update vom 30. März, 12.47 Uhr: Neben all den Scherzen ging es auch zum Zukunftsfragen. „Das Vereinigte Königreich und Deutschland sind die beiden größten Produzenten von Offshore-Wind in Europa“, erklärte Charles. Durch die Nordsee werde bald eine neue Verbindungsleitung laufen, die „einen direkten Handel mit Strom ermöglicht.“ Zudem treiben Deutschland und Großbritannien den Ausbau der Wasserstoff-Wirtschaft voran, sagte der Staatsbesuch. Er freue sich auf den morgigen Besuch in Hamburg, um zu erfahren, wie die Stadt diese Technologie einsetzen will, um seinen Hafen „komplett nachhaltig zu machen.“

Update vom 30. März, 12.40 Uhr: In seiner Rede hob der britische König die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Großbritannien hervor. Aber auch Rivalitäten gehörten dazu, so Charles. „Ich denke da besonders an die Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften“, scherzte er und sorgte für Gelächter im Plenum.

Update vom 30. März, 12.35 Uhr: König Charles III. wechselt in seiner Rede vor dem Bundestag immer wieder zwischen deutsch und englisch. „Ich kann kaum in Worte fassen, wie stolz ich auf die starke Partnerschaft unserer beider Länder bin“, sagte der Staatsbesuch. Mit 13 Jahren habe er Deutschland zum ersten Mal Deutschland besucht.

Update vom 30. März, 12.30 Uhr: Charles spricht auch über das gemeinsame Pionierbrückenbataillon mit Deutschland. Dieses wird der König am Nachmittag besuchen. Diesmal allerdings ohne seine Ehefrau Camilla.

Update vom 30. März, 12.23 Uhr: König Charles III. hob die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Deutschland und Großbritannien hervor. „Es erfüllt mich mit besonderem Stolz, wieder bei Ihnen zu sein - jetzt als König. Und die Bande der Freundschaft zwischen unseren Ländern zu erneuern“, betonte Charles. Diese Freundschaft habe auch seiner Mutter Queen Elizabeth II viel bedeutet. Zudem bedankte sich Charles im Namen seiner Familie für die Anteilnahme am Tod seiner Mutter. Sie habe oft über ihre Besuche in Deutschland gesprochen. Die Abgeordneten reagierten mit Applaus.

Charles III. in Deutschland: König hält Rede im Bundestag

Update vom 30. März, 11.55 Uhr: Ein historischer Moment: Als erster Monarch überhaupt hält Charles eine Rede im Bundestag. Neben dem König und Ehefrau Camilla haben sich auch zahlreiche Abgeordnete im Bundestag eingefunden, darunter Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Vorab wird es einführende Worte von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas geben.

König Charles III. in Deutschland: Besuch mit Franziska Giffey geplant

Update vom 30. März, 10.30 Uhr: König Charles III. hat einen vollen Terminkalender am Donnerstag. Zunächst trifft er am Vormittag die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und trägt sich ins Goldene Buch Berlin ein. Im Anschluss steht ein Besuch auf dem Wochenmarkt an.

König Charles III. in Deutschland: Jeder Zweite empfindet Besuch als Zeichen der Annäherung

Update vom 30. März, 09.45 Uhr: König Charles III. setzt seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Die Mehrheit der Deutschen steht dem positiv gegenüber. Das Ergebnis einer Umfrage des Forschungsinstituts Yougov zeigt: Jeder zweite Befragte (50 Prozent) empfindet den Besuch als Zeichen der Wiederannäherung Großbritanniens an Deutschland nach dem Brexit. 37 Prozent der Teilnehmenden stimmten am Donnerstag „eher“ und 13 Prozent „voll und ganz“ zu. Dafür wurden insgesamt 3736 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren befragt. Dem repräsentativen Meinungsbild zufolge sind allerdings 27 Prozent der Ansicht, dass der Besuch keine Wiederannäherung bedeute. 24 Prozent der Befragten machten keine Angaben.

König Charles III. in Deutschland: Linke kritisiert geplante Rede im Bundestag

Update vom 30. März, 06.39 Uhr: Linken-Chef Martin Schirdewan hat Kritik an der geplanten Rede des britischen Königs Charles III. im Bundestag geübt. „Es ist nicht angemessen, dass sich das höchste demokratische Gremium vor einem Monarchen verneigt“, sagte Schirdewan der Deutschen Presse-Agentur.

Update vom 29. März, 22.33 Uhr: Während des Staatsbanketts überreichte Frank-Walter Steinmeier seinem Gast König Charles III. ein besonderes Geschenk: ein Foto. Dieses zeigt den Thronfolger von Queen Elizabeth II. bei seinem ersten Deutschland-Besuch im Jahr 1962. Mit erst 13 Jahren begleitete er damals seinen Vater, Prinz Philip. Steinmeier überreichte Charles das Foto als „Zeichen der langjährigen Verbundenheit zu unserem Land.“

König Charles III. in Deutschland: Merkel beim Staatsbankett – Weidehuhn als Hauptspeise

Update vom 29. März, 20.30 Uhr: Die Gäste sind mittlerweile im Schloss Bellevue eingetroffen. Mit dabei sind die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, der aktuelle Finanzminister der Bundesregierung, Christian Lindner, sowie Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Auch König Charles III. und Camilla sind bereits angekommen.

König Charles III. und Camilla besuchen Deutschland: Kanzler Scholz bei Staatsbankett nicht mit dabei

Update vom 29. März, 15.47 Uhr: Am Abend wird zu Ehren des britischen Königspaars ein Staatsbankett auf Schloss Bellevue ausgerichtet. Zu den Gästen zählen auch deutsche Adelige, die mit dem Monarchen verwandt sind. Aber auch Stars aus dem Showbusiness werden zugegen sein. ARD-Adelsexpertin Leontine von Schmettow erklärt, dass auch Motsi Mabuse beim Bankett zu Gast ist. Die Jurorin der RTL-Show „Let‘s Dance“ soll demnach auf ausdrücklichen Wunsch von Charles III. eingeladen worden sein – der König sei auch ein begeisterter Tänzer, so von Schmettow. Auch Campino, Sänger der Band „Die Toten Hosen“, ist einer der Bankett-Gäste. Fehlen wird dagegen aus Termingründen Bundeskanzler Olaf Scholz.

König Charles III. in Berlin: Zahlreiche Menschen warten an Absperrung – Details zum Dinner bekannt

Erstmeldung vom 29. März: Berlin – Am Mittwoch (29. März) erwartet die Hauptstadt hohen Besuch. In Berlin trifft König Charles III. in Begleitung seiner Frau Camilla zum dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland ein. Rund 900 Berliner Polizisten sichern die Visite des britischen Monarchen ab. Dabei versammelten sich bereits viele Stunden vor der Ankunft von Königs Charles III. und seiner Gemahlin Camilla zahlreiche Royals-Fans rund um das Brandenburger Tor. Sie wollen einen Blick auf das Oberhaupt des britischen Königshauses erhaschen. (kh/kas mit Agenturen)