Pralinen-Rückruf! Sie wurden auch in Deutschland verkauft - für Allergiker droht Gesundheitsgefahr

Von: Anna Lorenz

Gegenwärtig sind britische Pralinen des Herstellers Pimlico Confectioners von einem Rückruf betroffen. Für Menschen mit einer Milchallergie stellen die Trüffel ein mögliches Gesundheitsrisiko dar.

Düsseldorf – Wegen nicht ausgewiesener Milchanteile werden die Trüffel-Pralinen „Keats London Vegan Irish Cream Truffles“ zurückgerufen. Auf dem Etikett sei nicht eindeutig gekennzeichnet, dass die Pralinen Milch enthalten.

Rückruf: Pralinen für Milchallergiker potenziell sehr gefährlich

Süßer Genuss mit bitterem Beigeschmack – Menschen mit einer Milchallergie sollten die Trüffel-Pralinen nicht verzehren, da mit Reaktionen bis hin „zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen“ könnte, so das Verbraucherportal produktwarnung.eu. Der Hersteller der „Keats London Vegan Irish Cream Truffles“, Pimlico Confectioners mit Sitz in Großbritannien, gab am Montag, 20. Juni 2022, bekannt, dass die Etikettierung der Süßwaren beinhaltete Milchanteile nicht ausweise.

Rückruf: Trüffelpralinen wegen Flaschdeklarierung deutschlandweit zurückgerufen

Folgende Produkte sind von dem Rückruf betroffen:

Produktbezeichnung r „Keats London Vegan Irish Cream Truffles“, 140-Gramm-Packung Hersteller Pimlico Confectioners Chargennummer 16673332100 Mindesthaltbarkeitsdatum 29.11.2023

Die englischen Pralinen wurden zwischen März 2022 und Mai 2022 in den Geschäften von TK Maxx deutschlandweit verkauft. Auf den Preisetiketten und den Kassenbelegen steht entweder der Code 865730 oder 865721.

Die, bei TK Maxx verkaufte Trüffel „Keats London Vegan Irish Cream Truffles“ in der 140-Gramm-Packung werden derzeit zurückgerufen. Beachten Sie: Es ist nicht bekannt, welche Geschmacksrichtungen betroffen sind. (Beispielbild) © Screenshot produktwarnung.eu/TK Maxx

Auch die Kaufhauskette bittet Milchallergiker darum, die Trüffel nicht zu verzehren, sondern das Produkt in einer beliebigen Filiale von TK Maxx gegen vollständige Kaufpreiserstattung zurückzugeben. (askl)