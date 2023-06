Ralf Schumacher kritisiert Aktionen der „Letzten Generation“ scharf und ruft zu Zivilcourage auf

Von: Romina Kunze

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher verurteilte die Farbattacken der Klima-Aktivisten. Nun legt er nach: Es sei eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese Art des Protests zu stoppen“.

München – Seit Wochen treiben sich Aktivisten der „Letzten Generation“ auf Sylt um und beschmieren im Namen des Klimas fremdes Eigentum. In dem Bestreben, fortan ihre Proteste verschärft gegen reiche Menschen zu richten, besprühten die Klima-Aktivisten Anfang Juni einen Privatjet, kurz danach folgte eine Farbattacke in einem Luxus-Hotel und zweckentfremdeten dann einen Golfplatz auf der deutschen Ferieninsel.

Zuletzt traf ihr Farbregen eine Luxus-Boutique auf Sylt; eine Aktion, die einige Gemüter überkochen ließ. Und auch prominente Kritik nach sich zog: Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher empörte sich in einem Instagram-Beitrag über die Farbattacke und nahm sich in seiner Kritik auch Carla Hinrichs als eine der bekanntesten Klima-Aktivisten der Gruppe vor.

Seine Meinung zu dem Vorgehen der „Letzten Generation“ scheint unverändert. Auch einige Tage später kann er den Aktionen nichts Gutes abgewinnen und bestärkt in einem weiteren Instagram-Post die Kritik – und legte noch einmal nach.

„Gewalt und Zerstörung“: Schumacher für Klimaschutz, verurteilt aber Aktionen der „Letzten Generation“

Was war passiert? Mit Feuerlöscher besprühten sechs Klima-Aktivisten das noble Designer-Geschäft samt Juwelier in oranger Farbe und schickten auf einem Banner eine Botschaft an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dabei soll es zu Anfeindungen zwischen Klima-Aktivisten und Passanten gekommen sein. Ein Anwohner drehte den Spieß kurzerhand um, und besprühte die Mitglieder der „Letzten Aktivisten“ selbst mit einer Farb-Spraydose.

Ein Video-Mitschnitt von der Szene veröffentlichte Ralf Schumacher über seinen Instagram-Account zusammen mit folgenden Worten: „Unglaublich, was bei uns mittlerweile los ist! Gestern auf Sylt. Ich kann nur hoffen, dass man endlich härter durchgreift“. Er selbst war nicht vor Ort, wie er im Nachgang klarstellte. Andernfalls hätte er „aber sicher etwas mehr Zivilcourage bewiesen, um diese Personen“ von der Farbaktion abzuhalten. Das schrieb er in einem weiteren Instagram-Beitrag.

Zwar räumte der ehemalige Profi-Sportler ein, dass der Klimaschutz wichtig sei. Doch das Vorgehen der „Letzten Generation“ sei dafür der falsche Weg. „Ich glaube, dass wir alle verstanden haben, wie wichtig das Klima und die Natur ist“, schreibt Schumacher. Sich für Klimaschutz einzusetzen, dürfe aber nichts mit „Gewalt und Zerstörung“ zu tun haben.

Ex-Rennfahrer forder mehr Zivilcourage bei Farbattacken der Klima-Aktivisten – und erhält Zuspruch

Und mit der Kritik an den Aktionen nicht genug. „Ich sehe das eh als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese Art des Protests zu stoppen“, so Schumacher und erntet dafür Zuspruch etlicher Instagram-Nutzer. „Ja, es muss was getan werden. Ja, die Menschheit braucht einen Weckruf. Aber dieser Weg führt nicht weiter“, kommentiert eine.

Klima-Aktivisten haben sich vor einem besprühten Luxusgeschäft auf der Insel Sylt platziert. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Ein anderer pflichtet teilweise den Worten des Ex-Rennfahrers bei: „Dass es alle verstanden haben, wage ich zu bezweifeln. Aber die Aktionen der ‚Letzten Generation´ werden sicher nicht für mehr Verständnis sorgen“. Unter den Kommentaren finden sich auch Befürworter der Klima-Proteste.

Dass die Proteste der Aktivisten auf Gegenwind treffen, ist keine Seltenheit. Meist aber von wütenden Autofahrern oder Fußgängern. Aus der Promiwelt war bislang kaum etwas zu vernehmen, dafür aber vonseiten der Politik. Kanzler Scholz quittierte die Aktionen mit dem Wort „bekloppt“, selbst Grünen-Politiker Robert Habeck distanziert sich von der „Letzten Generation“.