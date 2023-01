100.000 Euro Schaden nach Auffahrunfällen auf A6

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Saarpfalz-Kreis

Zu mehreren Auffahrunfällen mit insgesamt sechs beteiligten Autos ist es auf der Autobahn 6 in Höhe Homburg gekommen. Der Gesamtschaden der Unfallserie vom Donnerstagmorgen beläuft sich auf ungefähr 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die erste Kollision wurde dabei von einer 30-jährigen Fahrerin verursacht, die ihrem Vordermann auffuhr, der wiederum aufgrund des Verkehrs bremsen musste.

Homburg - In der Folge kam es zu fünf weiteren Zusammenstößen, bei denen die Autofahrer immer auf das vor ihnen fahrende Auto auffuhren. Derzeit vermuten die Beamten in allen Fällen fehlenden Abstand als Unfallursache. Die sechs Insassen wurden jeweils leicht verletzt und einige von ihnen in Krankenhäuser gebracht. Fünf Autos konnten nicht weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. dpa