13-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 13-Jähriger am Steuer eines Autos hat sich in der Innenstadt von Neunkirchen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Einer Streifenwagenbesatzung war der Pkw am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht aufgefallen, weil er in Kurven über den Bordstein fuhr. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, habe der Junge den Wagen zeitweise auf deutlich über 100 Stundenkilometer beschleunigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Neunkirchen - Er fuhr gegen eine Gartenmauer und touchierte einen Pflanzenkübel.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei den Halter des Pkw ermitteln: ein Onkel des 13-Jährigen. Der Wagen wurden schließlich unweit von der gemeinsamen Wohnanschrift gefunden. Der polizeibekannte Junge habe sich in der Vergangenheit schon mehrfach ans Steuer des Autos seines Vaters gesetzt und sei damit herumgefahren, teilten die Ermittler mit. Weil er in seinem Alter noch nicht strafmündig ist, könne der 13-Jährige, der erst am Tag vor dem Vorfall Geburtstag hatte, nicht belangt werden. dpa