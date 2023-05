15 Verletzte durch Pfefferspray-Einsatz in Schnellrestaurant

In einem Schnellrestaurant in Dillingen (Landkreis Saarlouis) sind 15 Menschen durch Pfefferspray verletzt worden, darunter ein Kind. Kunden und Mitarbeiter klagten am Dienstagabend über Husten, Übelkeit und Atemwegsbeschwerden, nachdem ein Jugendlicher laut Angaben der Polizei dort das Reizgas versprüht hatte. Er war mit drei anderen Personen unterwegs und flüchtete nach dem Vorfall mit der Gruppe.

Dillingen - Wenig später entdeckte die Polizei zwei der Jugendlichen.

Der Täter gab an, er habe das Pfefferspray unabsichtlich versprüht, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Es seien 13 Menschen leicht und zwei schwerer verletzt worden. Fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus. dpa