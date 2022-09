AfD im Saarland wählt am 9. Oktober neuen Landesvorstand

Ein Plakat mit dem Logo der Partei Alternative für Deutschland (AfD). © Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Gut sechs Monate nach der Landtagswahl im Saarland will die AfD am 9. Oktober auf einem Landesparteitag in Saarbrücken einen neuen Parteivorstand wählen. Um den Posten des Vorsitzenden zeichnet sich eine Kampfkandidatur ab: Neben dem bisherigen Landeschef Christian Wirth geht der Landtagsabgeordnete Carsten Becker ins Rennen. Beide sagen, dass sie die seit langem zerstrittene Partei wieder einen wollen.

Saarbrücken - „Man muss die Lager wieder zusammenführen“, sagte Becker am Freitag in Saarbrücken. Hauptziel sei, die Kreisverbände zu stärken und wieder zu vernetzen. „Der Austausch zwischen den einzelnen Kreisen ist in den vergangenen Jahren komplett eingeschlafen“, sagte er. Auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2024 sei ein Neuanfang wichtig.

Wirth sagte: „Ich will die Partei einen, um endlich politische Sacharbeit zu machen.“ Mit den vielen Themen, die es gebe, und einer guten Mannschaft könne die Partei wieder „prozentmäßig in den zweistelligen Bereich“ kommen. Er sei aber nicht für „irgendwelche Winkelzüge“ zu haben, die nichts mit Basisdemokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun hätten. Wirth ist seit 2017 Mitglied des Bundestags.

Die Neuwahl des Landesvorstands ist notwendig, weil es nur einen Notvorstand für den Landesverband gibt. Den Notvorstand, den auch Wirth führt, hatte die AfD-Bundesspitze Mitte Januar mit Blick auf die Wahl eingesetzt, um einen „handlungsfähigen Vorstand“ zu haben.

Denn der bisherige war nach einem Urteil des Landgerichts Saarbrücken von Mitte Dezember 2021 nicht rechtmäßig im Amt gewesen. Demnach hatten bei der Wahl auf einem Parteitag im Oktober 2020 mindestens 13 Mitglieder teilgenommen, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen säumig und so nicht stimmberechtigt gewesen waren.

Wie viele Personen der neue Landesvorstand umfassen werde, werde der Mitgliederparteitag im Oktober entscheiden, sagte Wirth am Freitag. Als Mitstreiter wolle er Markus Loew und Kai Melling im Vorstand haben. Die Partei zählt an der Saar nur noch rund 370 Mitglieder. Es habe in den vergangenen Monaten wegen der parteiinternen Querelen etliche Austritte gegeben, sagte Wirth.

Die AfD hatte es bei der Landtagswahl am 27. März mit 5,7 Prozent erneut in den Landtag geschafft. Sie ist dort mit drei Abgeordneten vertreten. Bei der Wahl 2017 war die Partei mit 6,2 Prozent erstmals in das Landesparlament eingezogen. dpa