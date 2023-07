Aufsteiger Elversberg muss zum Heimspiel in Saarbrücken

Teilen

Trainer Horst Steffen muss mit seiner Mannschaft das erste Heimspiel auswärts in Saarbrücken austragen. © Harald Tittel/dpa

Der SV Elversberg muss nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga das erste Heimspiel auswärts austragen. Wegen Umbauarbeiten in der URSAPHARM-Arena in Spiesen-Elversberg müsse die erste Partie gegen Hansa Rostock im Saarbrücker Ludwigsparkstadion stattfinden, teilte der Verein am Donnerstag mit. Nach aktuellem Stand sei davon auszugehen, dass die folgenden Heimbegegnungen im DFB-Pokal gegen den 1.

Spiesen-Elversberg - FSV Mainz 05 und in der 2. Liga in der eigenen Arena gespielt werden können. Die finale Bestätigung wird durch die Deutsche Fußball Liga erst nach Abschluss der baulichen Maßnahmen erfolgen.

Seit dem Aufstieg laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren. Die West- und Nordbereiche mit dem ehemaligen Block A1 und der Gegengerade seien bereits für weitere Maßnahmen vorbereitet. Die Stahlrohrtribünen als Übergangskonstruktionen würden in diesen Tagen aufgebaut, das Containerdorf auf dem danebenliegenden Kunstrasen mit Mannschafts- und Medienbereichen werde parallel errichtet, hieß es in der Mitteilung. dpa