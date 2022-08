Aufsteiger Elversberg schlägt auch Dynamo Dresden

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Aufsteiger SV Elversberg sorgt in der 3. Fußball-Liga weiter für Furore. Die Saarländer gewannen am Samstag mit 3:2 (2:1) bei der SG Dynamo Dresden. Die Sachsen kommen nach dem Abstieg noch nicht in Fahrt, während der SVE der vierte Sieg im fünften Spiel gelang. Und auch in der ersten Runde des DFB-Pokals hatte Elversberg den Bundesligisten Bayer Leverkusen überrascht und war in die nächste Runde eingezogen.

Dresden - Abwehrchef Marcel Correia (4.) und Luca Schnellbacher (20.) sorgten für eine komfortable Zwei-Tore-Führung. Leihspieler Ahmet Arslan ließ die Dresdner hoffen (40.). Unmittelbar vor der Pause überquerte der Ball erneut die Linie. Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Dennis Borkowski fand aber keine Anerkennung. Tim Knipping soll im Vorfeld seinen Gegenspieler gefoult haben. Es blieb beim 2:1 für den Tabellenzweiten, ehe Correia die Partie mit seinem zweiten Tor entschied (61.). Daran änderte auch Arslans Anschlusstreffer nichts mehr (90.+2). dpa