Ausbauziele für schnelles Internet im Saarland vereinbart

Das Saarland soll in den kommenden Jahren flächendeckend mit schnellem Internet über Mobilfunknetze und Breitbandanschlüssen versorgt werden. Dazu vereinbarten Landesregierung, Kommunen und Telekommunikationsunternehmen in einer Absichtserklärung Ziele für den Ausbau. Wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte, sieht die sogenannte Gigabitstrategie unter anderem vor, dass bis Ende 2025 der besonders leistungsfähige Mobilfunkstandard 5G in weiten Teilen des Landes verfügbar sein soll.

Saarbrücken - Dieser neue Standard ist bis zu 100 Mal schneller als LTE und macht somit Datenübertragungen in Echtzeit möglich. Bis Ende 2024 soll zudem beim Mobilfunk fast überall im Saarland eine Geschwindigkeit von zumindest 50 Mbit/s erreicht werden können.

Alle Ortsteile im Saarland sollen außerdem Gigabitanschlüsse erhalten. Wo es für die Netzbetreiber wirtschaftlich ist, soll das bis Ende 2025 umgesetzt sein. Drei Viertel aller Haushalte im Saarland wollen die Unternehmen in den kommenden Jahren an das Glasfasernetz anschließen.

„Wenn sich Eigenausbau in einigen Gebieten letztendlich nicht wirtschaftlich darstellen lässt, werden wir zielgerichtet Fördermittel einsetzen. Insgesamt stellt das Land zur Ergänzung des Eigenausbaus 100 Millionen Euro bereit“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Kein Ortsteil werde man zurücklassen. dpa