Autofahrer fährt Polizisten an und fährt weiter

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Nach einem schweren Motorroller-Unfall in Saarbrücken hat der Fahrer eines Kastenwagens nahe der Unfallstelle einen Polizisten angefahren. Der Beamte hatte signalisiert, dass der Mann anhalten möge, weil der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde, wie die Polizeiinspektion Saarbrücken am Donnerstagabend mitteilte. Der Fahrer habe das Signal ignoriert, den Beamten angefahren und sei danach geflüchtet.

Saarbrücken - Im Zuge einer Fahndung wurde er den Angaben zufolge dann gestellt. Der angefahrene Polizist wurde der Mitteilung zufolge leicht verletzt.

An einer Kreuzung war am Nachmittag ein 16-Jähriger auf einem Motorroller lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit einem Auto zusammengeprallt, dessen 47 Jahre alte Fahrerin einen Schock erlitten habe, hieß es. Weitere Details zu dem schweren Unfall in Alt-Saarbrücken wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Ein Passant habe die Unfallaufnahme und die medizinische Versorgung mit seinem Handy gefilmt. Als die Polizei ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht habe, sei er „alles andere als einsichtig gewesen“. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet - ebenso gegen den Kastenwagen-Fahrer. dpa