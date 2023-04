Badminton-EM wird 2024 in Saarbrücken veranstaltet

Teilen

Mark Lamsfuß und Isabel Lohau (geborene Herttrich) bei Olympia 2021. © Dita Alangkara/AP/dpa/Archivbild

Die Badminton-Europameisterschaft wird im April 2024 in Saarbrücken veranstaltet. Ausrichter wird der Bundesligist 1. BC Bischmisheim sein, hieß es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums vom Sonntag. „Darauf können wir stolz sein. Das ist auch ein wichtiges Zeichen für den Sport in unserem Land“, sagte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD).

Saarbrücken - Das Land unterstützt die Ausrichtung der EM mit 120.000 Euro. dpa