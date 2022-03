Bisher rund 450 Impfungen mit Novavax-Impfstoff im Saarland

Eine Krankenschwester zieht den Impfstoff Nuvaxovid vom Hersteller Novavax auf eine Spritze auf. © Matthias Balk/dpa

In saarländischen Impfzentren haben sich seit vergangenem Samstag rund 450 Menschen mit dem Corona-Impfstoff von Novavax impfen lassen. 422 Personen bekamen eine Erstimpfung, die übrigen eine Zweit- oder Auffrischimpfung, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage am Freitag in Saarbrücken mit. Vor einer knappen Woche hatten die Impfungen mit dem neuem Impfstoff in den vier Zentren in Saarbrücken, Saarlouis, Neunkirchen und Wadern begonnen.

Saarbrücken - Das Saarland hat zunächst 18 000 Impfdosen erhalten.

Bis Ende Mai sind bislang 572 Termine für eine erste und 499 Termine für eine zweite Impfung gebucht worden, teilte das Ministerium mit. Seit Dienstag steht der Impfstoff auch in den Arztpraxen im Saarland zur Verfügung.

Das Mittel der US-Firma Novavax wurde von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Menschen ab 18 Jahren empfohlen. Im Abstand von rund drei Wochen sollen zwei Dosen zur Grundimmunisierung gegen das Virus geimpft werden, hieß es. dpa