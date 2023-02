Brand in Dachdeckerei: 800.000 Euro Schaden

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Landkreis Saarlouis ist die Lagerhalle eines Zimmerei- und Dachdeckerbetriebs komplett ausgebrannt. Die Polizei ging am frühen Mittwochmorgen von einem geschätzten Sachschaden von etwa 800.000 Euro aus. In der Halle in der Gemeinde Überherrn befanden sich den Angaben zufolge unter anderem Arbeitswerkzeuge und vier Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Brand am Dienstagabend demnach niemand.

Überherrn - Das Übergreifen der Flammen auf einen weiteren Gebäudekomplex konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Das Feuer war den Angaben zufolge mittlerweile unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte waren jedoch am frühen Morgen für Nachlöscharbeiten und die Beobachtung von Glutnestern weiterhin vor Ort. Für die Bevölkerung bestand demnach trotz Rauchentwicklung keine Gefahr. Die Ursache des Feuers soll von Brandexperten geklärt werden. dpa